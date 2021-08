Inter-Nandez a un passo, Chiellini verso il rinnovo

Il calciomercato si prepara a vivere un agosto che più caldo non si può. L'Inter cercherà di garantire all'allenatore Simone Inzaghi un organico in grado di difendere concretamente il titolo. Per l'arrivo di Nahitan NANDEZ dal Cagliari mancano solo gli ultimi dettagli, perché il presidente dei rossoblù Giulini sembra aver dato l'assenso al trasferimento dell'uruguagio. La formula? Prestito con diritto di riscatto.

L'Inter può arrivare a 3 milioni, il Cagliari ne chiede invece 5, ma le parti sono assai vicine e alla fine un accordo si dovrebbe trovare. La prossima settimana verrà affrontato anche il tema del rinnovo di Marcelo BROZOVIC, in scadenza 2022.

Il playmaker croato chiede 6 milioni a stagione, Marotta e Ausilio nicchiano. Almeno per il momento. La situazione può sbloccarsi solo se verranno ceduti i cileni Alexis SANCHEZ o Arturo VIDAL. L'Arsenal, intanto, pensa di utilizzare anche BELLERIN come pedina di scambio per arrivare a LAUTARO, sul quale c'è pure il Tottenham, che presto dovrebbe rimanere orfano di Harry KANE, destinato al Manchester City. Josip ILICIC è sempre nel mirino del Milan per sostituire il turco Chalanoglu.

L'Atalanta valuta il cartellino del fantasista sloveno 8 milioni.

La Juventus nei prossimi giorni sottoporrà a CHIELLINI e del colombiano CUADRADO i rispettivi rinnovi contrattuali: il difensore si legherà per un altro anno e poi potrebbe anche smettere di giocare. Intanto, da Brasile danno per 'fatto' il passaggio di KAIO JORGE: l'affare con la Juve dovrebbe essere concluso fra oggi e domani; al Santos andranno 3 milioni per l'attaccante classe 2002. Nelle prossime ore le due società dovrebbero definire anche i bonus sui gol del giocatore e la percentuale sull'eventuale rivendita del cartellino.

La Fiorentina, se MILENKOVIC verrà ceduto (Tottenham o Juventus le destinazioni papabili), punterà su Matija NASTASIC dello Shalke 04. Costo del cartellino: 3,5 milioni. Gennaro TUTINO, attaccante, classe 1996, dovrebbe lasciare il Napoli per il Parma, ma in cambio di 6-7 milioni.

Il Manchester City è vicino al rinnovo di John STONES, che percepisce attualmente circa 8 milioni di euro netti all'anno: il giocatore dovrebbe legarsi ai 'citizens' per altre due stagioni. Raheem STERLING, invece, fa fatica a trovare l'accordo per il rinnovo del contratto. Dall'Aston Villa dovrebbe arrivare alla corte di Pep Guardiola il centrocampista Jack GREALISH, il cui cartellino viene valutato 100 milioni di euro. Il suo trasferimento, se le cifre rimarranno queste, diventerà il più costoso nella storia del calcio inglese, superando quello di Paul Pogba che, nel 2016, tornò dalla Juve allo United, da dove era partito.

E, a proposito di United: il club dei 'Red devils' cercherà di ingaggiare Erling HAALAND, ma solo nell'estate dell'anno prossimo, pagando la clausola rescissoria da 75 milioni di euro.

L'Arsenal è in cerca di centrocampista e avrebbe bussato alla porta del Lilla per Renato SANCHES, mediano portoghese, il cui cartellino viene valutato 35 milioni di euro.