F1: trionfo Verstappen in Stiria, Sainz sesto

Max Verstappen vince il Gp della Stiria, ottava prova del Mondiale di Formula 1 sul circuito di casa della Red Bull, e allunga in testa alla classifica su Lewis Hamilton, secondo al traguardo. Terzo sul podio Valtteri Bottas, con l'altra Mercedes, che precede la Red Bull di Sergio Perez. Sesto e settimo posto per le Ferrari, con Carlos Sainz davanti a Charles Leclerc, autore di una grande rimonta dopo il contatto al primo giro che lo ha costretto a rientrare ai box, riprendendo la gara dall'ultimo posto. Per Verstappen è la quarta vittoria consecutiva in questa stagione, mentre Hamilton per limitare i danni si è fermato ai box al penultimo giro per cercare, trovandolo, il giro veloce e il conseguente punto in più in classifica.

Al quinto posto del Gp, subito davanti alle Ferrari, si classifica Lando Norris, con la McLaren. Hanno chiuso in zona punti Lance Stroll, ottavo con la Aston Martin, Fernando Alonso, nono con la Alpine, e il giapponese Yuki Tsunoda, decimo con l'AlphaTauri.