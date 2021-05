F1: 27 anni dopo, Imola ricorda Senna e Ratzenberger

A 27 anni di distanza dalla loro morte Imola tiene vivo il ricordo di Ayrton Senna e Roland Ratzenberger, commemorati con due cerimonie, svoltesi in forma ridotta causa l'emergenza sanitaria, all'autodromo Enzo e Dino Ferrari, dove morirono in quel tragico fine settimana di Formula Uno del 1994.

Alle 14,17, alla curva del Tamburello nel punto in cui è avvenuto l'incidente, si è svolto un momento di ricordo dedicato a Senna. Il sindaco Marco Panieri ha invitato ad osservare un minuto di silenzio, seguito da un lungo e caloroso applauso di oltre un centinaio di presenti, con la deposizione di un mazzo di fiori. Al termine tutti si sono spostati nel punto dove è avvenuto l'incidente a Roland Ratzenberger, alla curva Villeneuve, anche in questo caso per osservare un minuto di silenzio.

Fin dall'apertura del mattino, sono state tantissime le persone, con famiglie intere, che con mascherina e rispettando la giusta distanza, hanno approfittato dell'apertura in via eccezionale dell'autodromo per un giro di pista rigorosamente solo a piedi. "E' bello - hanno detto il sindaco Marco Panieri e l'assessore all'autodromo Elena Penazzi - vedere tanta gente felice di passeggiare nel nostro autodromo. Ci impegneremo per aprire alla cittadinanza più spesso: il tracciato è una risorsa di tutti gli imolesi".