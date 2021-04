Ligue1: il Paris SG ospita il St Etienne

Difetto di concentrazione. Sembra questo il problema del Psg che ha perso otto gare in Ligue1 ed e' in ritardo di tre punti dal Lilla. E' lo stesso Psg che ha travolto il Barcellona e ha eliminato il Bayern dopo due gare memorabili, vendicando la finale 2020. Ora deve sperare in un passo falso della capolista che riceve il Montpellier. I parigini ospitano invece il St.Etienne. Impegni agevoli anche per Lione e Monaco, che inseguono e sperano almeno in un posto Champions. Quattro squadre in cinque punti a sei gare dal termine non si vedevano in Ligue1 da tanti anni.

Il quadro della 33/ma giornata