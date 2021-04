Bundesliga: sfida Champions Francoforte-Wolfsburg

Nono scudetto di fila sempre più' vicino per il Bayern che riceve l'Unione Berlino, ma è concentrato sul ritorno col Psg dopo il 2-3 di mercoledì. Difesa evanescente e mancanza di Lewandowski, che prova un difficile recupero, pur in presenza di una dozzina di occasioni da gol, sono alla base del grave ma non irrimediabile ko. Nella corsa Champions un Lipsia al sicuro gioca a Brema, mentre si sfidano quarta e la terza, la sorprendenti Francoforte e Wolfsburg. A restare fuori per ora è il Dortmund che arranca a -7 dal Francoforte e gioca a Stoccarda.

