Pioli: 'United? Non è una finale ma una sfida prestigiosa'

"Con lo United come una finale? No, non credo. Tantissime squadre ancora in gara hanno la possibilità di vincere. E' un incontro prestigioso tra due club con tanta storia e tanto passato": il tecnico del Milan Stefano Pioli presenta così la sfida di Europa League contro il Manchester United di domani all'Old Trafford. I rossoneri dovranno fare i conti con le tante assenze ma Pioli non vuole fare calcoli, sui possibili risultati tra andata e ritorno.

"Queste partite non si pensano, bisogna giocarle. Dobbiamo farlo al massimo e con grande convinzione".