Champions League: Psg-Barcellona 1-0 e Liverpool-Lipsia 0-0

Stasera in campo Psg-Barcellona 1-0 e Liverpool-Lipsia 0-0 DIRETTA

Parigini avanti con un rigore trasformato da Mbappè al 31'

Tifoso PSG fa scattare allarme antincendio hotel Barcellona - Notte parigina agitata per i giocatori del Barcellona, prima del match di ritorno degli ottavi che li vede stasera opposti al PSG, che ha vinto all'andata al Camp Nou per 1-4. Prima, un gruppo di tifosi ha sparato fuochi d'artificio alle 4 del mattino accanto all'Hotel Pullman, sotto alla Tour Eiffel, dove alloggiano Leo Messi e compagni. Poi, come riportato da RMC Sport, un tifoso infiltrato nell'hotel ha fatto scattare l'allarme antincendio svegliando tutti i clienti. Il tifoso disturbatore aveva prenotato una stanza nell'hotel proprio per compiere la sua prodezza, che ha poi avuto cura di immortalare e diffondere sui social. Il gesto è però costato al supporter del PSG diverse ore in stato di fermo in commissariato. Gli ultrà parigini avevano promesso "vendetta" dopo che davanti all'hotel del PSG a Barcellona erano stati lanciati petardi dai tifosi del Barca, peraltro prima delle 22, ora del coprifuoco in Catalogna.