Tiger Woods in ospedale dopo incidente d'auto

Tiger Woods nell'incidente automobilistico di cui è stato protagonista ha riportato molteplici fratture alle gambe ed è attualmente sotto i ferri. Lo ha detto l'agente del campione di golf, Mark Steinberg Il campione di golf è stato protagonista di un incidente a Ranchos Palos Verdes, nei pressi di Los Angeles, intorno alle 7.22 del mattino e sarebbe stato estratto dalla vettura dalle squadre di emergenza accorse sul posto. Woods è stato trasportato in ospedale in seguito all'incidente nel quale ha riportato delle ferite. Lo twitta il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles. Secondo quanto riferito dalle autorità, è stato estratto dalla sua vettura con delle cesoie dai vigili del fuoco e dai paramedici accorsi sul luogo dell'incidente. La vettura sui cui Woods viaggiava si è capovolta.

This morning @LMTLASD responded to a roll-over collision in which @TigerWoods was injured. Please see our statement... pic.twitter.com/cSWOxKZC1w