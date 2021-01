Focolaio Covid all'Australia Open, 72 giocatori in quarantena

Sale a 72 il numero dei giocatori e giocatrici costretti a stare in quarantena, per due settimane, nelle loro camere di albergo in attesa di giocare gli Open d'Australia. Ai 47 bloccati finora se ne sono aggiunti altri 25, secondo quanto hanno fatto sapere le autorità locali, che hanno viaggiato su un volo da Doha a Melbourne con un passeggero che poi, controllato all'arrivo, è risultato positivo.

"Ora questi 25 giocatori non potranno lasciare le loro stanze di albergo - è scritto in una nota diffusa dagli organizzatori -, e non potranno neppure allenarsi".