Il Cio, nella lettera inviata al Governo e in particolare all'ufficio del Ministro dello Sport, Spadafora, ha esposto la propria preoccupazione sulla preparazione dei prossimi giochi Olimpici: "Come sapete la situazione attuale non solo sta stravolgendo l'attività attuale del Coni, ma sta anche condizionando i preparativi del comitato per i giochi olimpici di Tokyo, che è uno dei compiti più importanti che un comitato nazionale deve eseguire".