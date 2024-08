Venezia, il programma del 30 agosto, il giorno di Nicole Kidman

Grande protagonista nel programma di domani, 30 agosto, alla 81/a edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, è Nicole Kidman che torna al Lido in concorso con il provocatorio BABYGIRL di Halina Reijn, nel quale interpreta una potente amministratrice delegata che inizia una relazione con uno stagista molto più giovane di lei. Si vira sulla dramedy con l'altro film in concorso della giornata, TROIS AMIES di Emmanuel Mouret, intreccio delle storie di tre amiche tra matrimoni in crisi, tradimenti, sparizioni e la decisione di cambiare vita. Fuori concorso arriva il racconto dell'amore e il sodalizio artistico tra John Lennon e Yoko Ono nel documentario ONE TO ONE: JOHN & YOKO diretto dal premio Oscar Kevin Macdonald e da Sam Rice-Edwards. Fuori competizione debutta anche il thriller psicologico CLOUD di un maestro dei generi come Kurosawa Kiyoshi. Al centro c'è Ryosuke Yoshii, che inizia a fare soldi online acquistando e rivendendo merce di ogni tipo. Tutto sembra andare per il meglio finché non si ritrova oggetto di episodi sempre più violenti. Stessa sezione per ISRAEL PALESTINE ON SWEDISH TV 1958-1989, di Goran Hugo Olsson viaggio nel conflitto Israelo palestinese attraverso gli straordinari filmati realizzati negli anni dalla tv svedese. A Orizzonti debutta in gara l'opera prima di Giovanni Tortorici, DICIANNOVE, coprodotta da Luca Guadagnino, sul percorso di Leonardo, diciannovenne appassionato di libri e inquieto.

Tra gli altri a Venezia Classici, esordisce CARLO MAZZACURATI - UNA CERTA IDEA DI CINEMA di Mario Canale e Enzo Monteleone, immersione nei film e nella personalità del regista scomparso dieci anni fa. Ecco alcuni dei principali appuntamenti di domani: BABYGIRL di Halina Reijn (Venezia 81) con Nicole Kidman, Harris Dickinson, Antonio Banderas, Sophie Wilde (Sala Grande alle 19.00). Una potente amministratrice delegata mette a repentaglio la carriera e la famiglia quando inizia una relazione con un suo stagista molto più giovane.

TROIS AMIES di Emmanuel Mouret (Venezia 81) con Camille Cottin, Sara Forestier, India Hair (Sala Grande alle 21.30).

Joan non è più innamorata di Victor,. L'amica Alice non prova passione per il suo compagno Eric, eppure la loro relazione va a gonfie vele. Non sa che lui ha una relazione con la loro comune amica Rebecca. Quando Joan decide di lasciare Victor e lui scompare, le vite delle tre amiche vengono sconvolte.

ONE TO ONE: JOHN & YOKO (documentario) di Kevin Macdonald e Sam Rice-Edwards (Fuori concorso - Sala Grande alle 13.50) Ambientato a New York nel 1972, esplora il mondo musicale, personale, artistico, sociale e politico di John e Yoko.

Centrale nel film il concerto di beneficenza One to One per bambini con bisogni speciali, l'unico live completo di John Lennon dopo l'ultimo con i Beatles nel 1966.

CLOUD di Kurosawa Kiyoshi (Fuori concorso) con Masaki Suda, Kotone Furukawa, Daiken Okudaira (Sala Grande alle 00.00). Il business di Ryosuke Yoshii come rivenditore online pare andare a gonfie vele, finché intorno a lui non iniziano a verificarsi inquietanti episodi uno dopo l'altro.

ISRAEL PALESTINE ON SWEDISH TV 1958-1989 (documentario) di Goran Hugo Olsson (Fuori concorso - Sala Casinò alle 15). E' composto da filmati straordinari, provenienti da uno dei più completi archivi al mondo sul conflitto visto da entrambe le prospettive. DICIANNOVE di Giovanni Tortorici (Orizzonti) con Manfredi Marini, Vittoria Planeta, Dana Giuliano (Sala Darsena alle 14). Leonardo, 19 anni, raggiunge la sorella a Londra per iniziare gli studi di Business, ma i dubbi sulle sue scelte e una naturale inquietudine lo portano a rimettere tutto in discussione. CARLO MAZZACURATI - UNA CERTA IDEA DI CINEMA (documentario) di Mario Canale e Enzo Monteleone (Venezia Classici- Sala Corinto alle 17). Nel gennaio del 2014 ci lasciava Carlo Mazzacurati, regista di una poetica particolare per profondità creativa e varietà di genere. Il documentario ripercorre la sua esperienza.



