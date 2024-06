Maturità, Adriana la prima a uscire: 'Ho scelto Caminito, le tracce ce le aspettavamo'

È Adriana, classe 5D, la prima a varcare i cancelli del liceo classico 'Sannazaro' di Napoli.

Serena e rilassata, Adriana ha scelto la traccia sulla riflessione di Maurizio Caminito nell'articolo "Profili, selfie e blog", pubblicato nell'autunno del 2014. "L'argomento era un po' fra quelli che mi aspettavo - ha raccontato la maturanda - e in generale le tracce proposte erano un po' nell'aria". Una prova che Adriana ha affrontato con serenità anche se - ha raccontato - "stamattina c'era un po' d'ansia. Ora ci prepariamo al greco di domani ma avendo visto come funziona l'esame e come è il clima sono più tranquilla". Nessun portafortuna o gesto scaramantico per lei: "Non ne ho bisogno perché mio padre, che non c'è più, è sicuramente con me".



