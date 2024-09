Paralimpiadi: Bebe Vio trascina le Azzurre del fioretto al bronzo. Tre medaglie d'oro per l'Italia

L'Italia di Bebe Vio Grandis, Andreea Mogos, Loredana Trigilia e Rossana Pasquino è medaglia di bronzo nel fioretto a squadre femminile ai Giochi paralimpici di Parigi 2024. Nella finalina per il terzo posto, sulla pedana centrale del Grand Palais, spinte dal grande tifo sugli spalti, anche degli spettatori francesi, le azzurre hanno sconfitto Hong Kong (Chui Yee Yu, Pui Shan Fan, Yuen Ping Chung, Nga Ting Tong) con un punteggio finale di 45-33.

Medaglia d'oro per l'Italia nel tiro con l'arco. A conquistarla il mixed team ricurvo azzurro composto da Elisabetta Mijno e Stefano Travisani che in finale hanno battuto la Turchia 6-2.

La stessa coppia che tre anni fa conquistò l'argento a Tokyo, sale sul gradino più alto del podio, grazie al successo in finale contro la Turchia. È la terza medaglia ai Giochi per Ml'arco azzurro, dopo il bronzo nel mixed team di Daila Dameno e Paolo Tonon, e il bronzo di Mijno nell'individuale dell'arco ricurvo.

Antonio Fantin è medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Parigi nei 100 metri stile libero S6.

L'azzurra Ana Maria Vitelaru, 41 enne nata in Romania ma che vive in Italia da quando aveva 17 anni, ex azzurra del basket in carrozzina, ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara su strada H5 di paraciclismo di Parigi 2024. L'oro è andato all'americana Oksana Masters, che ha preceduto di 11" la cinese Bianbian Sun e di 13" Vitelaru. Quinta l'altra italiana Katia Aere.

Oney Tapia, 48enne di origine cubana in Italia dal 2002, ha vinto la gara del lancio del disco F11 (atleti con difficoltà visive o non vedenti) della Paralimpiade di Parigi, con la misura di 41.92. Argento all'iraniano Hassan Bajoulvand (41.75) e bronzo allo spagnolo Alvaro Cano (39.60).

Luca Mazzone, 53 enne di Terlizzi, uno dei due portabandiera dell'Italia nella cerimonia di apertura della Paralimpiadi di Parigi, è bronzo nella gara di paraciclismo H1-2 su strada, vinta dal francese Florian Jouanny con 22" di vantaggio sullo spagnolo Sergio Garrote Munoz e 7'40" su Mazzone, che a Parigi aveva già conquistato l'argento nella prova a cronometro H2.

Mirko Testa ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara di paraciclismo su strada H3, L'oro è andato al francese Mathieu Bosredon. Quinto l'altro azzurro, Martino Pini.

