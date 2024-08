Mattarella agli atleti paralimpici: 'Il vostro è un messaggio al mondo'

"La vostra presenza qui così numerosa e qualificata è già un traguardo importante, vi ringrazio di essere qui a rappresentare l'Italia": lo ha detto, durante la visita al Villaggio dei Paralimpici, il presidente Sergio Mattarella, ricordando loro che "è importante quello che fate, il vostro messaggio al mondo".

Gli atleti hanno regalato al capo dello stato, accompagnato dal presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli, una fiaccola olimpica.

L'appuntamento olimpico "ha due tempi, quello delle Olimpiadi e quello delle Paralimpiadi. Nel primo si avvia l'entusiasmo, nel secondo c'è la raccolta, le conclusioni", ha detto Mattarella. "Ogni 4 anni gli atleti di tutto il mondo offrono momenti all'umanità particolari, preziosi, indispensabili - ha continuato Mattarella - In questo particolare periodo della storia è di accresciuta importanza per sottolineare quanto sia importante far prevalere la conoscenza, il dialogo, la collaborazione e non la contrapposizione, o addirittura scontri e guerre".

Mattarella, dopo aver rivolto un discorso agli atleti nel Villaggio Paralimpico, che hanno ringraziato con un caloroso applauso, si è fermato con gli azzurri a pranzo. Alla mensa degli atleti, Mattarella ha incontrato il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, anche lui al Villaggio per una visita agli atleti, e i due capi di stato si sono salutati brevemente. Sempre in compagnia del presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli, Mattarella seguirà nel pomeriggio le gare di alcuni atleti azzurri prima di ripartire in serata per Roma.

Mattarella, che è giunto ieri pomeriggio a Parigi ed ha assistito in serata alla Cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici, era accompagnato - all'ingresso del Villaggio - dall'Ambasciatrice d'Italia in Francia, Emanuela D'Alessandro.

