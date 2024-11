Atp Finals: Sinner trionfa a Torino, Fritz battuto con un doppio 6-4

Jannik Sinner ha vinto le Nitto Atp Finals 2024. In finale, a Torino, l'altoatesino ha sconfitto lo statunitense Taylor Fritz in due set con il punteggio di 6-4, 6-4. Sinner, attuale numero 1 al mondo, si è aggiudicato per la prima volta in carriera il torneo dei 'Maestri'.



Per Sinner è il 18/o titolo in carriera, l'ottavo stagionale e il primo nel torneo dei 'maestri' dopo la finale persa 12 mesi fa con Djokovic. L'altoatesino allunga nel ranking (+4mila punti sul secondo Zverev), diventa il terzo giocatore nell'Era Open a vincere Australian Open, Flushing Meadows e Atp Finals dopo Federer e Djokovic. Prossimo appuntamento, con i colori azzurri, la Coppa Davis a Malaga.

Gioia Sinner, 'è un momento speciale per me'

"E' un momento speciale, per vuol dire tanto vincere davanti a questo pubblico incredibile. Ho cercato di trovare una chiave migliore rispetto all'anno scorso, oggi c'era più tensione. Sono felice di condividere questo con il pubblico italiano". Sono le prime parole di Jannik Sinner dopo il successo alle Atp Finals di Torino.

Atp Finals restano in Italia fino al 2030

Le Atp Finals resteranno in Italia anche nel prossimo quinquennio 2026-2030. Lo ha annunciato il presidente dell'Atp, Andrea Gaudenzi, durante la cerimonia di premiazione dell'edizione 2024 del torneo all'Inalpi Arena. Edizione conclusa con la vittoria di Jannik Sinner.

