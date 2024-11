Atp Finals: Sinner-Fritz 1-0 (6-4/6-4)

Sinner batte Fritz in due set con un doppio 6-4

Fritz serve per restare nel set ed è match point per Sinner

Fritz mantiene il turno di battuta. Tocca a Sinner che, sotto 15-0, mette a segno due ace consecutivi, mantenendo la battuta.

Sinner al servizio parte male trovandosi sotto 30 a zero. Poi un provvidenziale ace rimette in corsa l'azzurro che si porta sul 30 pari dopo un lungo scambio. Quindi si porta sul 40-30 con uno splendido passante per poi vincere il servizio.

Fritz mantiene la battuta dopo aver annullato una palla break ed essersi visto annullare due vantaggi da Sinner, in aiuto allo statunitense la battuta con due ace

Fritz mantiene il servizio, tocca a Sinner che risponde facendo suo il quinto game

Al via il secondo set con Sinner alla battuta e mette a segno il terzo gioco consecutivo. Fritz mantiene il turno. Tocca di nuovo a Sinner che mantiene il turno di servizio

Fritz serve per restare nel set, ma Sinner si impone e vince il primo set 6-4

Ottavo game da brividi per Taylor che mantiene il servizio risalendo dal 40 a zero per Sinner, che va in battuta lasciando lo statunitense a 15

Fritz mantiene il turno di servizio, tocca a Sinner che mantiene il servizio dopo aver annullato una palla break a Tylor

Fritz mantiene il turno di servizio. Tocca a Sinner per un quinto game molto combattuto con l'azzurro che riesce a imporsi ai vantaggi.

Sinner alla battuta per un game che arriva sul 30 pari poi due errori durante lo scambio dello statunitense consegnano il terzo gioco all'azzurro

Sinner vince il sorteggio e decide per il turno di battuta che mantiene a zero. Più combattuto il turno di battuta di Fritz costretto ai vantaggi dall'azzurro.

Dopo l'esordio trionfale e l'ottava vittoria - su otto incontri - contro Alex De Minaur ("Jannik è il mio migliore amico nel circuito - ha detto l'australiano, sorridendo, dopo il match - e gli voglio bene, anche se, onestamente, sono un pò stanco di essere preso a calci...), sarà lo statunitense Taylor Fritz il secondo avversario di Jannik Sinner nel Gruppo Nastase delle Atp Finals.





