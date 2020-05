Brasile - Residenti favela si ribellano: 'Non faremo la fine di Guayaquil'

Rappresentanti dei residenti della favela di Paraisopolis, la più grande di San Paolo, hanno affermato di voler evitare la situazione osservata a Guayaquil, in Ecuador, a causa del coronavirus, per cui hanno assunto medici e addestrato soccorritori per affrontare la crisi.

"Abbiamo visto che in alcune parti del mondo i corpi sono abbandonati dai loro parenti e non vogliamo affrontare questa situazione anche qui", ha affermato Gilson Rodrigues, capo dell'Unione dei residenti dello slum, di circa 100 mila abitanti.

Il sindaco di San Paolo, Bruno Covas, ha dichiarato due settimane fa che la città può affrontare un'emergenza pari a quelle di Guayaquil e New York, con i rispettivi cimiteri pieni di fosse scavate per le vittime del Covid-19.

Oggi a Paraisopolis verranno consegnate le credenziali a circa 240 nuovi soccorritori di recente formazione che forniranno supporto nelle sale di pronto soccorso dove vengono curati i residenti con sintomi di coronavirus.

Lo Stato di San Paolo è il più colpito dalla malattia con oltre 2.800 morti, su un totale di 7.912 in tutto il Brasile, che ieri ha registrato 600 morti, il numero più alto dall'inizio della pandemia.

Secondo le autorità, il morbo ha iniziato a diffondersi in modo aggressivo nella periferia della megalopoli, che con i suoi circa undici milioni di abitanti è la più grande e popolosa del Paese.

Dato questo quadro, l'Unione dei residenti, il G10 delle Favelas e il Gruppo antincendio Caetano hanno iniziato a raccogliere fondi con coloro che hanno assunto medici e attrezzature per fornire assistenza alle 60 "basi di emergenza" che gestiscono le sei microregioni di Paraisopolis.