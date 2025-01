Question time alla Camera con Giuli e Schillaci

Al question time il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e il ministro della Salute, Orazio Schillaci rispondono alle interrogazioni, e fra i temi vi sono l'incontro con Kimbal Musk e l'ipotesi di uscire dall'Oms.

Kimbal Musk "non è diventato il mio consigliere alla Cultura" e e durante l'incontro non si è parlato delle iniziative di Elon Musk: "non c'è correlazione tra le due figure". Lo ha detto il ministro della Cultura Alessandro Giuli rispondendo a un'interrogazione di M5s. "È un imprenditore che vanta una grande esperienza e competenza nel settore delle tecnologie come facilmente riscontrabile. È un imprenditore da cui ascoltare idee e iniziative interessanti", ha aggiunto Giuli, per concludere: "Ritengo che sia doveroso ascoltare e non fare accordi e sottolineo che nessuna richiesta di spesa o intervento pubblico è stato fatta durante il colloquio".

"La riflessione riguarda la politica estera della nazione, quindi riguarda il governo e il Parlamento italiano. Sebbene l'uscita dall'Oms non sia contemplata nel programma di governo, credo sia legittimo e costruttivo un dibattito che miri ad analizzare criticamente il suo ruolo, con particolare riferimento all'allocazione, all'utilizzo delle risorse e alla governance. È nostro dovere, infatti, assicurare che ogni euro investito nella salute globale sia impiegato nel modo più efficace possibile". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo al question time alla Camera

