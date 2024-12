Tesserato Pd a sua insaputa e mentre era in coma, la denuncia della moglie

Tesserato Pd a sua insaputa e, per giunta, mentre era in coma all'ospedale: ad essere iscritto "senza che ne sapesse nulla" è un uomo che è rimasto ricoverato per lungo tempo in ospedale, Giovanni Mista. A denunciare il fatto, avvenuto nel 2023, è la moglie, residente nel comune di San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino. La notizia è stata riportata dal Corriere del Mezzogiorno.



"Mio marito - racconta - non ha potuto firmare la tessera Pd, perché era ricoverato in ospedale. È stato ben due mesi in coma per un attacco celebrale, poi trasferito in una clinica riabilitativa. Non so chi ha firmato e pagato la quota della tessera, ma qualcuno a nostra insaputa, per proprio tornaconto politico, ha utilizzato i suoi dati per sottoscrivere la tessera". Sempre secondo il quotidiano, "oltre a Giovanni, però, ci sarebbero anche altre persone ignare di essere intestatarie di una tessera del Pd".

"Noi i 'signori delle tessere li abbiamo mandati via. Abbiamo contrastato e contrasteremo fino in fondo qualunque forma di abusi e di irregolarità. Ho intenzione di verificare fino in fondo quello che è successo che è una vergona. "Naturalmente prenderemo provvedimenti", annuncia Antonio Misiani, senatore del Partito Democratico.

La sezione del Partito Democratico di San Martino Valle Caudina intende "fare chiarezza". Il sindaco Pd, Pasquale Pisano, in attesa delle verifiche avviate non rilascia dichiarazioni. Dal Comune filtra però una indiscrezione secondo cui quello di Giovanni Mista, peraltro padre di un assessore della giunta Pisano, potrebbe essere un caso di omonimia.

