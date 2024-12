Agenti 'in vacanza in Albania', l'opposizione attacca

Le gite a Tirana ed a Scuteri. La sauna ed il bagno turco. Tutto gratis. "Paga il governo italiano". Un servizio tv albanese - lo stile è quello delle 'Iene' - mette nel mirino gli agenti inviati in Albania a presidiare i centri per migranti rimasti vuoti dopo che i magistrati non hanno convalidato i trattenimenti.

E l'opposizione attacca. "Noi - ha detto la segretaria dem Elly Schlein - continueremo a denunciare questo fallimento ormai chiaro e a dire che quello spreco assurdo di denaro è fatto sulla pelle dei cittadini e delle cittadine a cui, in questo momento, si taglia sia la sanità pubblica che la scuola pubblica".

L'operazione Albania è attualmente ferma. I due centri di Shengjin e Gjader sono stati occupati solo per un paio di giorni da una decina di richiedenti asilo, portati subito in Italia in seguito alla pronuncia dei giudici. Ora si attendono i verdetti della Cassazione e della Corte di giustizia europea sul caso prima di procedere a nuovi trasferimenti, come ha confermato venerdì il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "Aspettiamo di vedere. Questo - ha spiegato - è un periodo in cui non c'è necessità impellente di attivazione del Centro. Gli sbarchi sono molto ridotti. Vediamo quale sarà l'evoluzione e poi prenderemo una decisione". Intanto, però, le due strutture allestite dopo mesi di duro lavoro vanno vigilate anche se vuote, per evitare danneggiamenti e vandalizzazioni. Ci sono quindi un centinaio di forze dell'ordine (a regime dovrebbero diventare 300) a presidiarle h24, con turni da 15 giorni per ognuno.

A Shengjin, sulla costa, alloggiano all'hotel Rafaelo, 5 stelle con piscina e spa. Inviate della trasmissione albanese Piranjat Tv, fingendosi turiste e riprendendo di nascosto le interazioni, hanno approcciato alcuni degli agenti italiani. "Siamo venuti per lavoro - si sente dire - ma quando non lavoriamo facciamo i turisti, ci pagano per fare i turisti. Ieri siamo stati a Durazzo,bellissima, a Scuteri due giorni fa, domani voglio andare a visitare Tirana. Paga il governo italiano è tutto gratis".

C'è anche uno degli italiani ripresi che chiede il numero di telefono alla sua interlocutrice. Dura la reazione dell'opposizione. "Perché - domanda il leader di Iv, Matteo Renzi - dobbiamo buttare via così i soldi degli italiani? Perché lasciare le forze dell'ordine in vacanza in Albania quando avremmo bisogno di personale nelle nostre periferie e nelle nostre stazioni? Ma davvero chi ha votato Giorgia Meloni può accettare in silenzio uno scandalo del genere?". Ironizza il segretario di Più Europa, Riccardo Magi: "Dopo le vacanze di Natale, il governo Meloni ci ha regalato 'vacanze in Albania'. Non è un brutto cinepanettone che gli italiani troveranno nelle sale, ma un vero e proprio pacco per gli italiani, che stanno pagando oltre un miliardo di euro per questo flop annunciato". Per Alfonso Colucci (M5s) "non è certo colpa degli agenti, mortificati da un governo che li ha mandati a far nulla: la colpa è della Meloni e del suo fallimentare e inutile progetto propagandistico rivelatosi, come dicono i poliziotti nel servizio della tv albanese, uno spreco di denaro degli italiani. Italiani a cui Meloni dovrebbe chiedere scusa". "Il video che gira in queste ore in tutto il mondo - rileva Filiberto Zaratti (Avs) - rende ridicolo il nostro Paese e la responsabilità è di Giorgia Meloni e del suo Governo".

