In corso lo sciopero generale. Landini: 'In piazza in 500mila'. A Torino scontri tra forze dell'ordine e antagonisti

11:25

"È uno sciopero generale che parte da una difficoltà di lavoratrici e lavoratori che il governo continua ad ignorare. È uno sciopero su una Manovra che taglia la sanità pubblica, che taglia la scuola, che ha mancato le promesse di aumento sulle pensioni, che non ha investimenti per il futuro, che non prevede il rinnovo di quei 5 milioni di lavoratori e lavoratrici che attendono il rinnovo contrattuale. Ed è anche un momento per difendere il diritto di sciopero che è un diritto previsto dalla Costituzione. Noi come Partito Democratico siamo e saremo al fianco di lavoratrici e lavoratori, dei loro rappresentanti, per chiedere l'ascolto che è mancato, per chiedere il rispetto dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici che questo governo continua a calpestare". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein al margine del corteo organizzato in occasione dello sciopero generale a Roma.

"Il governo - ha aggiunto - da quando si è insediato, non ha fatto che rendere più precario il lavoro, c'è in atto un attacco senza precedenti alla rappresentanza, c'è un attacco inserito anche nelle modifiche al codice degli appalti, alla contrattazione collettiva che vuole normalizzare i contratti pirata. Noi siamo qui per dire che non lo accettiamo e che insieme ai rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici ci batteremo per contrastare queste modifiche che vogliono rendere i lavoratori più fragili, più vulnerabili, più ricattabili".

Le lavoratrici, i lavoratori, le pensionate e i pensionati del Lazio questa mattina hanno sfilato a Roma per lo sciopero generale indetto da Cgil e Ull contro la Legge di bilancio. La manifestazione è partita alle 9.30 da Piazza Esquilino per arrivare in Via dei Fori Imperiali dove sono in programma gli interventi dei segretari generali regionali e assieme alla segretaria Cgil Francesca Re David. Con bandiere della Cgil e della UIL, e fischietti, a sfilare con i sindacati al corteo nella Capitale, oltre alcuni gruppi studenteschi, anche esponenti della politica. Arrivati in mattinata, la segretaria del Pd Elly Schlein e l'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema. Nella Capitale anche un corteo distaccato dei Cobas: scandendo cori contro il governo e il comune di Roma, centinaia, assieme ad alcuni collettivi, sono partiti da piazza Indipendenza, diretti a piazza Barberini.