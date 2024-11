Meloni a Cagliari per la firma sull'accordo di coesione da 3 miliardi: "Spero l'Ue dia una spinta sulla continuità territoriale"

"Di interesse per questa importante regione è anche il fatto che il prossimo vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, avrà anche il coordinamento di alcune deleghe importanti per i nostri interessi, come agricoltura, pesca, economia del mare e le isole. Io e il ministro Fitto abbiamo già parlato dell'annosa questione della continuità territoriale, e speriamo che l'Unione europea possa darci una spinta maggiore". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Cagliari, alla firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Sardegna.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro per le Politiche di Coesione Raffaele Fitto, fresco di nomina a vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme nella Commissione europea, sono a Cagliari per la firma dell'accordo per la programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il periodo 2021/27. A rappresentare la Sardegna è la presidente della Regione, Alessandra Todde. Nello specifico, la Regione ha ottenuto un finanziamento di oltre 2,8 miliardi di euro dal Fondo (FSC) e Fondo di Rotazione per il periodo 2021/27. Questi fondi, insieme ad altre risorse europee e nazionali, verranno utilizzati per ridurre le disparità economiche e sociali tra le diverse aree dell'isola. La presidente Todde ha già fatto sapere che le risorse verranno impegnate su 5 priorità strategiche: acqua, casa pubblica, strade, sanità e scuola. La firma dell'accordo a Palazzo Regio, nel quartiere Castello.

