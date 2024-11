Orban e Salvini sfidano la Cpi: 'Da noi la sentenza su Netanyahu non avrà effetti'

"Conto di incontrare presto esponenti del governo israeliano e se Netanyahu venisse in Italia sarebbe il benvenuto. I criminali di guerra sono altri". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a margine dell'assemblea Anci.

"Non entro nel merito - ha spiegato Salvini - delle dinamiche internazionali. Israele è sotto attacco da decenni, i cittadini israeliani vivono con l'incubo dei missili e con i bunker sotto le case da decenni. Adesso dire che il criminale di guerra da arrestare è il premier di una delle poche democrazie che ci sono in Medioriente mi sembra irrispettoso, pericoloso perché Israele non difende solo se stesso ma difende anche le libertà le democrazie e i valori occidentali. Mi sembra evidente che sia una scelta politica dettata da alcuni paesi islamici che sono maggioranze in alcuni istituzioni internazionali".

Sulle diverse posizioni dei membri dell'esecutivo in materia di politica estera e in particolare sulla decisione della Corte penale internazionale su Netanyahu "troveremo una sintesi. Il problema è a livello internazionale", ha aggiunto Salvini. "Ringrazio Giorgia Meloni - ha proseguito - e il governo italiano che sta cercando di portare pace e equilibrio. Conto che la vittoria di Trump, da questo punto di vista, sia salvifica per l'Occidente e per la pace e l'equilibrio. Ecco, alcune uscite non mi sembra che avvicinino né la pace né l'equilibrio però sicuramente su questo troveremo sintesi al governo come la abbiamo sempre trovata".

"Ritengo che Israele vada difesa e abbia diritto di difendersi. Son convinto che la Meloni troverà una sintesi" e "non mi dà fastidio nulla, sono ottimista per natura", ha concluso Salvini ritenendo se non fosse infastidito dalle ultime dichiarazioni di Tajani.

Anche il premier ungherese Viktor Orban lancia una sfida alla Cpi, annunciando che inviterà il suo omologo israeliano Benyamin Netanyahu per protestare contro il mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale. "Non abbiamo altra scelta che sfidare questa decisione. Inviterò" Netanyahu "a venire in Ungheria, dove posso garantirgli che la sentenza della Corte penale internazionale non avrà alcun effetto", ha dichiarato in un'intervista alla radio statale.

Il portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs, ha confermato che Orban ha invitato il premier israeliano Netanyahu a visitare l'Ungheria. "Il Primo ministro ungherese ha assicurato a Netanyahu l'immunità dalla decisione della Cpi durante la sua visita - ha sottolineato - dando priorità alle relazioni israelo-ungheresi e garantendo la sicurezza di Netanyahu per discussioni produttive in Ungheria". Orbán - ha poi riferito il portavoce - ha definito il mandato di arresto una decisione "sfacciata e cinica" e "un'interferenza" con "motivazioni politiche". "Non abbiamo altra scelta che opporci".

Netanyahu ha ringraziato l'Ungheria per l'invito a visitare il Paese nonostante il mandato d'arresto spiccato dalla Corte penale internazionale, elogiando la "chiarezza morale" del premier ungherese Viktor Orban.

Secondo un alto funzionario dell'ue, però, .'Ungheria, se il premier israeliano Benjamin Netanyahu arrivasse davvero sul suo suolo e non fosse arrestato, "violerebbe i suoi obblighi legali internazionali e la posizione dell'Ue sulla Corte penale internazionale".

"Sembra che sia tornato a 'trollare' con la fine della presidenza in vista", ha dichiarato invece una fonte diplomatica. "Non sono sicuro cosa possano fare gli Stati membri al riguardo", precisando che la prossima settimana ci sarà una riunione del comitato dei rappresentanti permanenti e la questione potrebbe essere sollevata.

Londra: 'Rispetteremo gli obblighi sui mandati d'arresto della Cpi'

Il Regno Unito "rispetterà i suoi obblighi legali" per quel che riguarda i mandati d'arresto emessi dalla Cpi contro il premier israeliano Benyamin Netanyahu e l'ex ministro della Difesa Yoav Gallant. Lo fa sapere Downing Street.

