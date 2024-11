Meloni: 'Con Milei difesa dell'Occidente e della sovranità'

Con Milei "c'è anche una condivisione politica tra due leader che si battono per difendere l'identità dell'Occidente, la libertà, la sovranità, c'è molto più di una comune cooperazione tra nazioni, la forza delle idee e il coraggio che serve per difenderle". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte con Javier Milei al termine del bilaterale a Buenos Aires.

Milei: 'Creare alleanza di nazioni libere contro la tirannia'

"Tutte le nazioni che hanno obiettivi comuni possono lavorare insieme, collaborando. Non solo Italia e Argentina, ma anche altri Paesi del mondo libero che condividono nostri valori. Un'alleanza di nazioni libere unite contro la tirannia e la miseria". Lo ha detto il presidente argentino, Javier Milei, nelle dichiarazioni congiunte.

"Occorre che difendiamo la libertà. Anche se siamo pochi, facciamo luce e apriamo il cammino - ha aggiunto - perché, come dico sempre, la vittoria e la guerra non dipendono dalla quantità dei soldati, ma dalla forza che viene dal cielo".

