L'annuncio di Schlein: 'Il Pd negli ospedali contro i tagli'

Dopo la vittoria alle Regionali in Emilia-Romagna e Umbria e nel giorno dello sciopero di medici e infermieri contro la manovra, Schlein annuncia una mobilitazione del Pd negli ospedali contro 'i tagli del governo alla sanità'.

Meloni "si è chiusa nel palazzo e ha perso il contatto con i problemi reali delle persone. Mi ha colpito che ci abbiamo presi in giro perché con gli altri leader dell'opposizione abbiamo scelto di stare insieme davanti a un ospedale a Terni. Si chiedano loro perché si vedono solo nel palazzo", dice la segretaria Pd in conferenza stampa al Nazareno.



"Il Pd non resterà a guardare lo smantellamento della sanità pubblica, proseguiremo la mobilitazione sulla difesa della sanità pubblica, continueremo ad andare nei luoghi di cura a incontrare medici, infermieri, ooss che sono in difficoltà", afferma Schlein. "Il Pd vuole concentrarsi, anche dopo queste due vittorie, su un tema che riguarda ciascuno di noi, la salute, che è la prima preoccupazione degli italiani, che è un pilastro della nostra Costituzione. E' un diritto sotto attacco, il governo continua a tagliare risorse, anche se dicono il contrario, ma litigano con le calcolatrici: la spesa sanitaria sta scendendo a livelli di minimo storico dagli ultimi 15 anni, sotto il 6% del pil. Le liste di attesa si allungano, le condizioni del personale sanitario sono sempre più difficili. Il Pd è convinto che la salute non sia una merce".

