Meloni con Valditara su migranti e violenza sulle donne

"I cittadini hanno sempre ragione. Sono dispiaciuta del risultato e della non conferma del governo in Umbria". Lo ha detto a premier Giorgia Meloni in un punto stampa al margine del G20 a Rio de Janeiro. "I cittadini - ha aggiunto - hanno scelto un'altra parte. Ne prendiamo atto, faremo le nostre valutazioni. Bisogna ascoltare ciò che hanno detto i cittadini, che in questi due anni hanno premiato il centrodestra. Sono ancora molto ottimista sul consenso dei cittadini. Bisogna interrogarsi su quanto non ha funzionato. Non vincere sempre aiuta a mantenere i piedi per terra", ha detto Meloni commentando i risultati del centrodestra alle Regionali in Umbria ed Emilia Romagna.

La presidente del Consiglio ha rinnovato "gli auguri di buon lavoro ai presidenti eletti" e ha ringraziato i candidati di centrodestra. "Ho letto ricostruzioni surreali sul mio giudizio relativo a Donatella Tesei. È una presidente che ha lavorato bene. L'ho sostenuta e rivendico al sua candidatura", ha sostenuto.

Durante il punto stampa, Meloni ha inoltre parlato di Musk. "La sinistra si straccia le vesti sulle ingerenze dopo aver" tra le altre cose "chiesto all'Ue di aprire infrazione" per l'Italia. "Tra le tante imprese che Musk" ha portato a casa c'è l'aver "costretto la sinistra a rivendicare" la sovranità nazionale, ha detto.

Sempre sullo stesso argomento, Meloni ha chiarito che "le parole del presidente della Repubblica sono state delle parole importanti. Penso che sono sempre contenta quando sento difendere la sovranità nazionale, contro il rischio di ingerenze e penso che mi fa tanto sorridere la sinistra che oggi si straccia le vesti contro le ingerenze dopo essere andata in giro a fare le campagne elettorali chiedendo a Olaf Scholz di dire agli italiani come dovevano votare. Direi che tra le tante imprese che Elon Musk ha portato a casa, c'è anche quella di aver costretto la sinistra a rivendicare la sovranità nazionale, probabilmente più difficile anche di arrivare su Marte, diciamo", ha affermato.

A proposito delle parole del sottosegretario alla giustizia Delmastro che hanno destato molte polemiche, la premier ha sostenuto: "Lui ha detto che gode nel vedere non respirare la mafia, se questo vi scandalizza ne prendo atto".

"Empowerment femminile e violenza sulle donne sono cose diverse. La violenza sulle donne è un tema che siamo al di là dal risolvere. Le cause vanno affrontate tutte quante. Ci sono dati che parlano di un'incidenza significativa dell'immigrazione illegale di massa. E l'Italia continuerà a lavorare per fermarla. Ci sono anche altre cause su cui lavoreremo", ha detto Meloni nel punto stampa a margine del G20 a Rio de Janeiro.

E rispondendo a chi gli chiedeva se sarà rinnovato il decreto per l'invio delle armi all'Ucraina, in scadenza a fine anno, Meloni ha affermato: "Finché c'è una guerra in Ucraina noi saremo a fianco all'Ucraina".

L'ultima "scelta" degli Usa sull'Ucraina è una "risposta all'aggressività senza precedenti da parte della Russia, alla vigilia di un G20 a cui la Russia partecipa. L'Italia ha fatto un'altra scelta, siamo concentrati da sempre sul tema della difesa antiaerea, ovviamente comprendo il punto di vista di altre nazioni", ha spiegato Meloni.

