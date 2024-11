Regionali: in Emilia-Romagna affluenza alle 19 al 31,03%, in Umbria al 31,22%

Hanno aperto alle 7 i seggi per le elezioni regionali in Emilia Romagna e in Umbria. Si voterà in due giorni: oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Subito dopo - al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti - avrà inizio lo scrutinio.

Per questo turno elettorale le sezioni sono 4.529 per l'Emilia Romagna in un totale di 330 Comuni e mille sezioni per l'Umbria suddivise in 92 Comuni.

In totale gli elettori chiamati al voto nelle due Regioni sono quasi 4,3 milioni.

Si è attestata al 31,03%, dopo il computo di tutte e 4.529 le sezioni elettorali l'affluenza alle urne in Emilia-Romagna alle 19. Il raffronto con le precedenti elezioni è impietoso (-27%), ma allora si votò in un solo giorno e si registrò un'affluenza finale (67%) molto alta per un'elezione regionale. Stavolta per votare ci sarà tempo fino a domani alle 15. Bologna (35,12%) e Ravenna (33,72%) sono le due province dove si è votato di più e si conferma il trend già osservato in mattinata di un'affluenza molto sostenuta nelle zone alluvionate. La provincia dove si è votato meno è invece quella di Rimini (25,80%). Decisamente sopra la media l'affluenza nel Comune di Bologna (35,93%) superiore di circa sette punti rispetto alle comunali del 2021 che ebbero la stessa scansione temporale.

E' del 31,22% l'affluenza alle regionali in Umbria alle 19 in base ai dati del ministero dell'Interno. Un dato inferiore rispetto al 52,78% della precedente consultazione che però si svolse solo nella giornata di domenica mentre in questa occasione si voterà anche lunedì fino alle 15. A livello territoriale si è votato di più in provincia di Perugia, 31,67% (53,08 nel 2019), rispetto a quella di Terni, 29,90% (51,95). Alle 12 l'affluenza definitiva si è attestata al 9,54% .

