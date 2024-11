Elezioni in Emilia-Romagna e Umbria, al voto con l'incognita affluenza

Appuntamento elettorale in Emilia-Romagna e Umbria, i seggi resteranno aperti domenica 17 dalle 7 alle 23 e lunedì 18 dalle 7 alle 15.

EMILIA-ROMAGNA - Sono quasi 3,6 milioni i cittadini dell'Emilia-Romagna che domenica e lunedì saranno chiamati al voto per eleggere il nuovo presidente della Regione e il nuovo consiglio regionale. Gli scrutini cominceranno subito dopo la chiusura dei seggi.

I votanti sono (secondo la rilevazione del ministero a 15 giorni dal voto) 3.576.412, 1,3 milioni (il 37%) risiedono nei capoluoghi di provincia. Si vota in 4.529 sezioni elettorali (40 quelle ospedaliere) dislocate nei 330 Comuni dell'Emilia-Romagna. I candidati presidenti sono quatto, sostenuti da undici liste di candidati per il consiglio: Michele de Pascale (sostenuto da cinque liste: Pd, Avs, M5s, Futura e Civici per de Pascale), Elena Ugolini (sostenuta da quattro liste: Fdi, Forza Italia, Lega e Elena Ugolini presidente), Federico Serra (Emilia-Romagna per la pace, l'ambiente e il lavoro) e Luca Teodori ('Lealtà coerenza e verità). I candidati al consiglio regionale sono 547 (281 uomini e 266 donne) per 50 posti.



UMBRIA - Sono tutte regolarmente insediate le mille sezioni per il voto delle regionali umbre. Sono 706 in provincia di Perugia e 294 in quella di Terni. In Umbria sono 701.367 gli elettori chiamati ad eleggere la o il presidente della Giunta regionale e i consiglieri e consigliere che formeranno l'Assemblea legislativa dell'Umbria, secondo il dato reso noto dalla Regione. Gli elettori sono 523.343 in provincia di Perugia (268.810 donne e 254.533 uomini) e 178.024 in quella di Terni (86.127 uomini e 91.897 donne). Il 27 ottobre del 2019 erano stati chiamati alle urne 703.596 elettori. I candidati alla presidenza dell'Umbria sono nove. Le liste 23 e quasi 460 gli aspiranti consiglieri.

