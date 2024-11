+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 15.00 +++

- MUSK CONTRO I GIUDICI SUI MIGRANTI, SALVINI APPLAUDE LUPI PRENDE LE DISTANZE. OPPOSIZIONI CHIAMANO MELONI Musk attacca i giudici del Tribunale di Roma che hanno sospeso la convalida del trattenimento in Albania per 7 migranti e hanno rinviato la decisione alla Corte di giustizia europea. 'Questi giudici devono andarsene', commenta il miliardario americano che guida Tesla e SpaceX sul suo social network X, rilanciando il post di un utente che riporta la notizia. 'Musk ha ragione, io ho fermato gli sbarchi e ora rischio sei anni di carcere. Visto dall'estero tutto questo sembra ancora più incredibile', dice il segretario della Lega Salvini. Mentre dalla maggioranza il leader di Noi Moderati Lupi considera 'inopportune' le parole di Musk. All'attacco le opposizioni, che chiedono alla premier Meloni di 'condannare' il giudizio sul magistrati italiani e di 'difendere la Costituzione'.

STALLO ALL'EUROCAMERA, VOTO CONGELATO SUI VICEPRESIDENTI IL PE IN PLENARIA IL 19 A MILLE GIORNI DI GUERRA IN UCRAINA Stallo all'Eurocamera. Congelato il voto sui sei vicepresidenti della Commissione in attesa di una mediazione della presidente von der Leyen che eviti di far saltare il banco. Dopo lo stop deciso in commissione Affari Regionali sul commissario italiano designato, è arrivato anche il rinvio a data da destinarsi dalla commissione Esteri dper la candidata a Alto Rappresentante Ue Kallas. 'Le fazioni di sinistra vogliono bocciare Fitto e il Ppe voterà probabilmente a favore insieme a AfD, i cui voti sono necessari. La maggioranza di destra è il futuro', aveva detto l'eurodeputato dell'ultradestra tedesca Jungbluth. Intanto, la presidente Metsola ha annunciato che l'Europarlamento terrà una sessione plenaria straordinaria il 19 novembre per celebrare 'i mille giorni di coraggio e audacia del popolo ucraino'. Da Kiev il presidente ucraino Zelensky terrà 'un discorso speciale'.

ROTTA LA TRATTATIVA, I METALMECCANICI VERSO LO SCIOPERO ANCHE STOP A FLESSIBILITÀ E STRAORDINARI PER IL CONTRATTO Si rompe la trattativa tra Federmeccanica-Assistal e Fiom, Fim e Uilm per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici. I sindacati hanno annunciato l'avvio della mobilitazione, con assemblee in tutti i luoghi di lavoro, fino allo sciopero di 8 ore su base territoriale, da programmare nelle prossime settimane, oltre al blocco delle flessibilità e degli straordinari.

OK AL DECRETO SUL CONCORDATO BIS, NUOVO TERMINE 12 DICEMBRE CDM NOMINA LUONGO NUOVO COMANDANTE GENERALE DEI CARABINIERI Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge per la riapertura dei termini per l'adesione al concordato preventivo biennale. Le partite Iva avranno tempo fino al 12 dicembre per aderire al patto biennale con il fisco. Nella riunione, il governo ha anche dato il via libera alla nomina di Salvatore Luongo come nuovo comandante generale dei carabinieri. Luongo, attualmente vicecomandante generale, prenderà il posto di Teo Luzi.

TRUMP SCEGLIE NOEM A CAPO DELLA HOMELAND SECURITY LA GOVERNATRICE UCCISE IL SUO CANE 'INADDESTRABILE' Trump ha scelto la governatrice del South Dakota Noem come prossima segretaria del Dipartimento per la sicurezza interna.

Lo rivela la Cnn. Con la scelta di Noem, Trump si assicura un'altra fedelissima a capo di un'agenzia fondamentale. Noem era stata nella rosa dei candidati di Trump per la vicepresidenza ma i rapporti sono cambiati dopo che nel suo libro ha rivelato di aver ucciso il suo cane da caccia di 14 mesi, Cricket, perché 'inaddestrabile'.

GERMANIA, INTESA SPD-CDU/CSU SUL VOTO IL 23 FEBBRAIO FIDUCIA IL 16 DICEMBRE. DECISIONE FINALE A STEINMEIER I leader del Partito socialdemocratico tedesco e della Cdu/Csu hanno concordato sulle elezioni anticipate il 23 febbraio.

Secondo Spiegel, il 16 dicembre il cancelliere Scholz dovrebbe chiedere al Bundestag il voto di fiducia. La decisione finale sulla data delle elezioni spetterà comunque al presidente federale Steinmeier. La mozione di fiducia sarebbe presentata l'11 dicembre e la votazione dovrebbe poi svolgersi il 16.





