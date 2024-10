Piantedosi, il furto dei dati per attaccare gli avversari politici

"Le indagini di Milano, ma anche quelle che nel recente passato hanno evidenziato attività illecite finalizzate al dossieraggio, pongono il tema della gravità di comportamenti di chi potrebbe utilizzare dati illecitamente acquisiti, non solo per scopo di lucro, ma anche per attaccare gli avversari politici alterando le regole della democrazia". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al question time al Senato.



"Le capacità di prevenzione e risposta alla minaccia cibernetica attribuite alla Polizia postale sono state ulteriormente implementate, mediante la creazione di appositi Nuclei operativi territoriali, coordinati dal Cnaipc, in grado di gestire, tra il 2022 e il 2023, oltre 25 mila attacchi informatici classificati come rilevanti e più di ottomila nei primi 8 mesi del 2024, nonché attraverso la costituzione di un'apposita sezione Comitato analisi strategica antiterrorismo dedicata alla minaccia cyber". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al question time al Senato.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA