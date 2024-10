Il Senato approva all'unanimità la risoluzione sulla sicurezza sul lavoro

L'aula del Senato ha approvato all'unanimità - con 103 sì - la risoluzione sulla sicurezza e lo sfruttamento sul lavoro, condivisa da tutti i gruppi parlamentari. Il documento è legato alla relazione dell'attività svolta finora dalla commissione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro presieduta dal senatore Tino Magni, di Avs, e istituita nel marzo del 2023. Ai firmatari si sono aggiunti - in Aula - i senatori di Azione, precisando di non averlo potuto fare prima perché non fanno parte della commissione e chiedendo di essere informati preventivamente, alla prossima relazione.



Tra i principali impegni della risoluzione, la diffusione di un decalogo di linee guida per la prevenzione degli infortuni.

La commissione, nata su iniziativa di Avs e formata da 20 senatori, è stata istituita con gli obiettivi di indagare l'entità dello sfruttamento sul lavoro, il numero di lavoratori minori e degli infortuni, compresi quelli non mortali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA