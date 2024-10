Meloni: 'Inaccettabili gli attacchi di Israele a Unifil'

"Torno a condannare quanto accaduto" contro il contingente Unifil da parte dell'esercito israeliano, non è accettabile, viola la risoluzione 1701 dell'Onu. Il governo ha protestato con decisione. Con Macron e Sanchez abbiamo deciso di stilare una dichiarazione comune", ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni dei leader al termine del summit dei Paesi Med9 a Pafo, a Cipro.

"Abbiamo discusso di competitività europea: su questo tema cruciale per il futuro dell'Europa è il momento di passare dalle parole ai fatti. Conosciamo gli obiettivi, il punto vero è come metterli a terra, quali sono le risorse e gli strumenti necessari a realizzarli", ha aggiunto Meloni.

Med9, nella dichiarazione finale 'cessate il fuoco e negoziati sulla crisi in Medio Oriente'

"Nella dichiarazione finale chiediamo la cessazione delle ostilità e un avvio di negoziati per risolvere la crisi del Medio Oriente, con negoziati a livello di Nazioni Unite per una soluzione duratura", ha affermato il presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulides, al termine del summit Med9 ospitato dal suo Paese a Pafo. "Appoggiamo gli sforzi di Usa e Francia con il segretario generale dell'Onu per un cessate il fuoco - ha aggiunto -. Secondo noi è importante imporre il cessate in fuoco a Gaza e in Libano, liberare gli ostaggi, e convogliare l'assistenza umanitaria. E' importante insistere sulla sovranità di Israele e del Libano. Il corridoio umanitario affrontato con la Commissione Ue è un'opzione credibile". "In parallelo - ha notato - il nostro Paese continua a contribuire all'evacuazione ci cittadini di Paesi terzi dal Libano".

