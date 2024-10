Schillaci: "Verso flat tax su indennità specifica dei medici"

"Con la prossima manovra intendiamo finalizzare ulteriori risorse per programmare nuove assunzioni e per pagare meglio chi già lavora alle dipendenze del servizio sanitario. Una delle ipotesi concrete che ho già presentato al ministro Giorgetti riguarda la tassazione al 15% delle indennità di specificità per dare ulteriore ossigeno alle buste paga". Così il ministro della salute Orazio Schillaci, intervenendo all'Assemblea della Federazione europea dei medici dipendenti (Fems), spiegando un'ipotesi di lavoro che va incontro alle richieste del sindacato Anaao Assomed di una flat tax sull'indennità di specificità, oggi è pari al 43%.







