I cento anni della Radio in Italia, la cerimonia al Senato

Il Senato della Repubblica celebra oggi i 100 anni della Radio in Italia. Nell'Aula di Palazzo Madama su iniziativa del presidente Ignazio La Russa e con la conduzione di Carlo Conti, la partecipazione di Renzo Arbore, Umberto Broccoli e Andrea Delogu, verranno ricordati i momenti più emozionanti e significativi della storia della radiofonia italiana.

Grazie al contributo del Museo della Radio e della Televisione Rai di Torino e di Radio Rai, sarà possibile inoltre ascoltare i primi annunci così come furono trasmessi dagli apparecchi radiofonici di un secolo fa, a partire dal primo avvenuto il 6 ottobre 1924.

Fino a domenica 6 ottobre, inoltre, nella sala di Palazzo Madama intitolata a Guglielmo Marconi, resteranno esposti documenti d'archivio e apparecchiature tecniche di un secolo fa, come il microfono a bobina magnetica utilizzato per il primo annuncio radiofonico e il carillon della radio, databile 1936, che veniva utilizzato come stacco tra i programmi riproducendo il canto di un uccellino.

