Fi, per ottenere cittadinanza tempi ridotti da 3 a 1 anno

"La proposta di legge" sulla cittadinanza "di FI è pronta, la depositeremo nei prossimi giorni. Tre i punti: lo ius scholae, i bimbi nati e non nati in Italia che seguono un percorso di studi obbligatori avranno riconosciuta la cittadinanza; un restringimento fortissimo delle concessioni per ius sanguinis, per i cosiddetti oriundi alla seconda generazione. Si accorcerà da 3 a 1 anno il periodo in cui lo Stato deve o può rispondere alle richieste di cittadinanza, perché oggi è un periodo troppo lungo". Così il deputato Paolo Emilio Russo (FI) ha presentato la pdl degli azzurri al convegno di Save the Children, dove è stato applaudito



