Mattarella: 'Germania partner imprescindibile per l'Italia'

"Questa è la mia prima visita di Stato in Germania, non è soltanto un paese co-fondatore ma un partner imprescindibile per l'Italia. Stiamo attraversando una fase di grande collaborazione tra i nostri Paesi. Le nostre economie sono strettamente connesse". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Berlino dopo un incontro con il suo omologo Frank-Walter Steinmeier.

Con l'arrivo del governo di centrodestra di Giorgia Meloni, ha aggiunto il capo dello Stato, i rapporti tra Italia e Germania "non sono mutati. Sia perché sono così solidi che superano i diversi cambiamenti, sia perché è oggettivo" il buon rapporto, come dimostra il Piano siglato l'anno scorso tra i due governi e la telefonata di ieri tra la premier e il cancelliere Scholz".

Rispondendo poi ad una domanda sulla fusione europea tra banche mentre sono in corso colloqui tra Unicredit e Commerzbank, Mattarella ha sottolineato che "è indispensabile che crescano campioni europei" in vari settori ed in grado di competere a livello internazionale.

La visita di Sergio Mattarella in Germania è "un segnale dell'amicizia della profonda amicizia fra Italia e Germania. Questa amicizia vogliamo celebrare". Lo ha detto il presidente tedesco Frank Walter Steinmeier sottolineando che 'questa amicizia non è solo necessaria, ragionevole ma anche una cosa di cuore', ha aggiunto.

"Il nostro atteggiamento comune è chiaro: Germania e Italia restano salde al fianco dell'Ucraina", ha aggiunto Steinmeier, riferendo di aver parlato della guerra in Ucraina col collega italiano e parlando anche dei rapporti fra il governo italiano e quello tedesco: "Io credo, dalla mia percezione, che la collaborazione fra i due governi proceda in modo molto professionale".

Il presidente Sergio Mattarella nel pomeriggio incontrerà il cancelliere Olaf Scholz.





