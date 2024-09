Schlein alla festa di Avs, 'l'alternativa c'è già ed è qui'

"Un'alternativa forte e credibile la costruiamo sui temi". Lo dice la segretaria del Pd, Elly Schlein, nel dibattito con i leader del centrosinistra alla festa di Avs a Roma. La leader dem cita la sanità, la scuola pubblica, il lavoro. "Non su tutto saremo d'accordo, - aggiunge - ed è sano. Nei discorsi che ascolto con attenzione dei leader che sono qui oggi vedo un tratto comune che risponde a un bisogno comune di rovesciare lo stato di cose. Siamo stati bravi a farlo quasi ovunque nelle amministrative. L'alternativa su cui lavorare assiduamente c'è già in Parlamento. Se ci presentiamo insieme saremo tutti più forti e credibili".

"Ci sono divisioni tra noi, per esempio, sul ruolo dell'Europa. o sul Green deal. Ma vi propongo un tavolo di confronto permanente, perché delle differenze non dobbiamo avere paura. Le distanze si colmano. Il campo dovremmo iniziare ad ararlo, anche se io preferisco la metafora della strada". Lo ha detto il segretario di +Europa Riccardo Magi nel dibattito con i leader del centrosinistra alla festa di Avs a Roma. Incalzati dalla giornalista, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni hanno risposto con cenni di assenso di essere disponibili. Schlein, Bonelli e Fratoianni hanno risposto 'sì', non parlando al microfono, Conte ha lentamente annuito.



