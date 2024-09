Venezi: 'Mandato ai legali per valutare azioni a mia tutela'

"Confermo che ho dato incarico ai miei legali per valutare ogni azione a tutela della mia reputazione professionale in ordine alla diffusione di informazioni strumentali e non corrispondenti al vero". Così Beatrice Venezi, direttrice d'orchestra e consigliera del ministero della Cultura, in merito al suo coinvolgimento nell'affaire Sangiuliano-Boccia e, in particolare, alle accuse di 'conflitto di interessi' sollevate a suo carico dall'imprenditrice di Pompei nell'intervista a In Onda su La7.

Boccia, anche altri come Venezi hanno conflitti di interesse

ROMA, 06 SET - "Il conflitto di interesse? Sul sito del Mic ci sono i curriculum dei consiglieri: tutti hanno conflitti di interesse. Beatrice Venezi, ad esempio, è consigliera per la musica, ben retribuita. Lei è anche direttrice di un teatro, fa concerti privati retribuiti e si esibirà anche per il G7 Cultura e il ministero le riconosce un cachet. Anche la mia è una competenza…". Così Maria Rosaria Boccia nell'intervista a In Onda su La 7 dove precisa anche sull'ipotesi del conflitto di interesse personale: "Ricostruiamo le date: quando secondo il ministro tra noi c'era un relazione lui mi nomina. Poi l'8 agosto termina la relazione. E allora perché strappare la nomina il 26 agosto quando non c'è più la relazione?".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA