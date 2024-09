Vicenda Sangiuliano-Boccia, Iv: 'Il ministro spieghi o pronti a mozione di sfiducia'

"Dagospia pubblica una mail interna al ministero della Cultura, relativa ad atti riservati, arrivata in copia all'ormai famosa 'consulente fantasma' Maria Rosaria Boccia. Bisogna che il ministro Sangiuliano riferisca al più presto al Parlamento: se non è in grado di spiegare, allora si dimetta. Meloni non può accettare una simile situazione. Se necessario, siamo pronti alla mozione di sfiducia". Lo scrive sui social il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto.

