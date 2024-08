Priolo (E-R), sull'election day si sta facendo un teatrino

"Si tratta di un teatrino senza precedenti e noi non commentiamo indiscrezioni o - con riferimento al comunicato seguito al Consiglio dei ministri - appelli generici. Al Governo, quando siamo stati contattati, abbiamo risposto col solito senso di collaborazione istituzionale che ci contraddistingue. Evidentemente il Governo sta riscontrando problemi che certo non arrivano dall'Emilia-Romagna". Lo dice Irene Priolo, presidente facente funzione dell'Emilia-Romagna a proposito dell'appello del governo alle regioni sull'election day.

"Adesso, però - prosegue la presidente dell'Emilia-Romagna - ci sembrano un po' in confusione. E così facendo rischiano di mandare in confusione anche gli elettori su una cosa seria come la data delle elezioni, fissata in Emilia-Romagna per il 17 e 18 novembre prossimi. Per noi la confusione non va bene, non siamo abituati a lavorare così. Se il governo ha qualcosa da dirci ce la comunichi formalmente, altrimenti stiamo discutendo di niente. Fermiamo questo balletto scomposto".



