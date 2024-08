Tajani: 'Sullo ius scholae nessun inciucio con la sinistra'

Sullo Ius scholae 'abbiamo solo espresso la nostra posizione, non abbiamo mai detto che deve essere discussa oggi o domani" dice Antonio Tajani, sottolineando che Fi "non può rinunciare alla propria identità.

Anche perchè lo ius scholae sarebbe più rigido dell'attuale legge sulla cittadinanza. Ma questo non ha niente a che fare con inciuci o accordi, con la sinistra. Ho sempre dimostrato da che parte sto". Così il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando a Verona. "Un centrodestra moderno - ha concluso - deve raccogliere consensi, si vince sempre al centro, se abbandoniamo il centro, il centrodestra è destinato a perdere".

