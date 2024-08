Al Meeting di Rimini il commissario europeo Gentiloni - LA DIRETTA

In commissario europeo per l’Economia Paolo Gentiloni interviene al Meeting di RiminI in un panel in programma alle ore 17 dal titolo "Europa: fra crescita e incertezze".

Sul palco con l'ex premier italiano c'è Lorenza Violini, professoressa di Diritto costituzionale all'università degli Studi di Milano. Introduce Luca Farè della Fondazione per la Sussidiarietà.

Questo il tema a lcentro del confronto: "L’Europa sta affrontando una fase cruciale della sua storia. Il tramonto della globalizzazione e le crescenti incertezze richiedono un ripensamento profondo del modello di crescita e dell’assetto istituzionale dell’Unione Europea. Le recenti emergenze hanno spinto le istituzioni europee ad intraprendere numerosi interventi di politica economica, dimostrando quanto sia fondamentale l’interdipendenza tra la dimensione politica, economica ed istituzionale per lo sviluppo dell’Europa intera. Come è cambiata l’Europa negli ultimi anni? Cosa possiamo aspettarci dal futuro? Quale modello economico e quale assetto istituzionale sono necessari per favorire la crescita dell’Europa?".

