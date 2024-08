Carceri, relax e social, l'altro Ferragosto dei politici

Non è mancato il mare o la piscina (vedi Matteo Salvini o Giorgia Meloni, entrambi in Puglia), il pranzo in alta quota (per il presidente Sergio Mattarella in Alto Adige) o il tradizionale appuntamento del titolare del Viminale collegato con tutte le sale operative della polizia per fare il punto sulla sicurezza. Ma per alcuni politici è stato un Ferragosto diverso.

Altro Ferragosto, ad esempio, per Matteo Renzi che passa la mattina nel carcere di Sollicciano alle porte di Firenze.



"Insieme a Roberto Giachetti abbiamo pensato che fosse giusto venire qui in questa giornata", spiega il leader di Italia viva all'uscita. Stesso format per il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che incontra le detenute e gli agenti della Giudecca di Venezia. O di uno dei suoi vice, il sottosegretario Andrea Delmastro che lascia traccia della sua visita al carcere di Taranto con uno scatto 'proibito': Delmastro è nel penitenziario con una sigaretta accesa tra le dita e in alto il segnale di divieto di fumo. Quindi scoppia la polemica e la foto sparisce dai suoi social. E forse anche per questo il giorno dopo, il sottosegretario solidarizza con Boldi, 'vittima' del web per l'endorsement a Meloni. "Rimani un grande - scrive - e il tuo destino è anche assaggiare i denti dei mediocri che possono perdonare tutto ma non il successo. Se poi i mediocri sono sinistri…ecco il risultato!".



Altra scelta controcorrente, ma decisamente con meno attivismo, è quella di Beppe Grillo, autore di un elogio all'ozio. Dopo un lungo silenzio, il fondatore del M5s riappare sul suo blog con uno 'spiegone' sul riposo ferragostano: promosso ad "atto politico" e "atto di resistenza" contro "un sistema che ci vuole sempre attivi, sempre connessi".



Riposo e buona cucina di montagna per il capo dello Stato, da giorni in vacanza a Dobbiaco. Dopo la messa, Mattarella sceglie di far tappa ad Ansitz Heufler, rifugio di charme nella regione del Plan de Corones, in Alto Adige. La struttura per l'occasione contatta lo chef stellato Norbert Niederkofler che prepara un pranzo per il presidente, la figlia e altri parenti a base di risotto ai finferli, brasato con verdure e tarte tatin.

Un onore per il rifugio e un ringraziamento speciale dallo chef che non resiste e posta due foto con Mattarella. Barche, relax e - per uno dei due - messaggi politici per Salvini e Vannacci. Il primo intento a pescare una lampuga nel mare di Gallipoli, postando il video e ringraziando la località pugliese per "mare, sole, amici, musica, canne da pesca e pesci mica male". Il secondo, anche lui in video su un barchino, per chiudere - a modo suo - l'ennesima bufera nata dalle sue parole sulle campionesse olimpiche di colore. Un filmato che lui stesso titola "E con questo è tutto sui tratti somatici degli italiani. Speriamo...".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA