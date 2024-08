Schlein: la destra non ha mai tagliato le radici col suo passato

"Tengono stretta la fiamma che hanno nel simbolo e fanno gli offesi. Dopo le parole di Meloni" sulla strage di Bologna "sono arrivate quelle di Mollicone, che mettono in discussione le sentenze. Questa destra non ha mai tagliato le radici con il proprio passato, la fiamma nel simbolo è un collegamento con la destra missina". Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, a In Onda, su La 7, rispondendo a una domanda sulle parole di Paolo Bolognesi, presidente dell'Assovittime del 2 agosto, che ha detto: le "radici di quell'attentato oggi figurano a pieno titolo nella destra di governo". In Fdi "devono spiegare perché, dopo tanto tempo, non si dichiarano antifascisti, come lo è la Costituzione e come lo siamo noi. Da un lato c'è la difficoltà" da parte di Meloni "a scaricare i suoi. Antepone la ragione di partito al rispetto della dignità delle istituzioni. E poi c'è da pensare che ogni volta cerchi di coprire l'incapacità del governo di rispondere" ai bisogni degli italiani "deviando l'attenzione su altre questioni". Da destra "c'è un tentativo costante di riscrivere la storia, che deriva da un delirio di onnipotenza. E' un disegno. E' una destra che da quando è al governo, invece di occuparsi di salari e diseguaglianze, ha iniziato da subito a occupare i posti di potere".

