Meloni a Costa: 'Bene una leadership condivisa e pragmatica'

Nel corso dell'incontro con Antonio Costa "sono stati discussi" anche "i metodi di lavoro del Consiglio Europeo, con l'obiettivo di valorizzarne ulteriormente il ruolo e l'efficacia". Lo comunica Palazzo Chigi sottolineando che la premier Giorgia Meloni "ha ribadito i propri auguri di buon lavoro al presidente Costa esprimendo apprezzamento per il proposito di assicurare una leadership condivisa e pragmatica del Consiglio Europeo".



Nella nota in cui si rende conto dell'incontro fra Meloni e il presidente eletto del Consiglio europeo, Palazzo Chigi sottolinea che Antonio Costa "ha scelto Roma quale prima tappa del suo giro di presentazione nelle capitali europee". "Al centro del colloquio - si legge nel comunicato -, le priorità di azione Ue per il prossimo ciclo istituzionale, a partire dai principali scenari di crisi a livello internazionale e dai temi della competitività e della gestione dei flussi migratori. Sono stati discussi allo stesso tempo i metodi di lavoro del Consiglio Europeo, con l'obiettivo di valorizzarne ulteriormente il ruolo e l'efficacia. Il Presidente Meloni ha ribadito i propri auguri di buon lavoro al Presidente Costa esprimendo apprezzamento per il proposito di assicurare una leadership condivisa e pragmatica del Consiglio Europeo".

'L'Italia è un paese fondatore, importante sapere le sue priorità'

"È stato un ottimo incontro di lavoro, per me è importante adesso valutare quali sono le prospettive e le priorità dei vari membri, e poiché l'Italia è un paese fondatore dell'Ue è importante sapere e prendere nota delle priorità della premier Meloni". Così il nuovo presidente del Consiglio europeo Antonio Costa lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durato circa un'ora.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA