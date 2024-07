Giacomo, a 2 anni recluso in carcere con la mamma. Il Pd: "Norma da abolire". Forza Italia: "Pronti a discutere"

"Il caso di Giacomo, il bambino di 2 anni recluso a Rebibbia insieme alla mamma, denunciato su 'La Repubblica' dall'articolo di Alessandra Ziniti, è agghiacciante. Tra le emergenze delle carceri italiane, che vogliono dire suicidi quotidiani, sovraffollamento disumano, trattamenti privi di seri e diffusi percorsi di recupero e reinserimento, situazione difficilissima per gli agenti di polizia penitenziaria) c'è anche la vergogna dei minori in carcere con le madri detenute". Così i Senatori PD Alfredo Bazoli, Franco Mirabelli, Anna Rossomando, Walter Verini e Cecilia d'Elia.

Verini e D'Elia nel pomeriggio si recheranno in visita ispettiva al carcere di Rebibbia. "Giacomo - aggiungono - è uno di questi e la sua storia reclama una soluzione di questa inciviltà, per la quale ci siamo battuti in questi anni e per la quale maggioranza e governo, qualche mese fa, bloccarono alla Camera il cammino di una possibile legge per dire basta ai bambini reclusi, allargare il numero delle case famiglia e gli Istituti a custodia attenuata. Ora riproponiamo di abolire questa situazione di crudele inciviltà, proprio in occasione del voto sugli emendamenti al decreto carcere che inizierà questa settimana in Commissione Giustizia al Senato dove andrà in aula la prossima settimana".

"Nessuno di noi vuole che ci siano bimbi piccoli dietro le sbarre. Quindi se c'è una norma che dà la possibilità di far stare le detenute madri con figli entro i 3 anni in case famiglia o in istituti a custodia attenuata siamo pronti a discuterne". Lo dice il presidente dei senatori FI Maurizio Gasparri parlando del dl carceri ora all'esame del Senato per il quale ha già presentato un odg per chiedere che sui detenuti tossicodipendenti si applichi "la legge del 1990" che prevede la loro custodia "in comunità terapeutiche". "FI è pronta a discutere di tutto ciò che può servire ad alleviare il sovraffollamento nelle carceri", aggiunge

