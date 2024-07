Politici in campo per la Partita del Cuore a L'Aquila. La Russa ct: 'Io come Oronzo Canà'

La segretaria del Pd, Elly Schlein, appassionata di calcio e in passato buona giocatrice, ala destra; in campo il capitano, Lorenzo Fontana, presidente della Camera, e ancora: Matteo Renzi, il leader del M5S, Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, Licia Ronzulli e Francesco Boccia centravanti. E come commissario tecnico il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che svela il modulo con cui schiererà i suoi: "io farò l'allenatore come il mio mito, Oronzo Canà e il suo 5 5 5..." scherza in una pausa dei lavori di Palazzo Madama e citando il celebre "allenatore nel pallone interpretato negli anni '80 da Lino Banfi. Dall'altra parte Al Bano Carrisi, la inconfondibile voce internazionale, come mister, e tra i giocatori il capitano Enrico Ruggeri, Rocco Hunt e Paolo Vallesi.

Una "notte magica" a scopo benefico in una città che a 15 anni dal tragico terremoto anche con i grandi eventi cerca la definiva Rinascita. All'Aquila, capitale italiana della cultura 2026, la 33esima edizione della Partita del Cuore allo stadio Gran Sasso d'Italia - Italo Acconcia vede contrapposte le nazionali dei cantanti e dei politici. Tanto entusiasmo e colori in una cornice di pubblico delle grandi occasioni visto che sono stati oltre 6mila i biglietti venduti. Gli italiani potranno gustarsi lo spettacolo, gli show ed i siparietti simpatici domani sera in prima serata su Rai Uno.

Riuscito l'intento di far divertire il pubblico per uno scopo benefico con l'incasso devoluto per sostenere il reparto di Pediatria dell'Ospedale San Salvatore dell'Aquila e dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Non c'è dubbio che tra i più attesi c'è il presidente del Senato che in una intervista al Messaggero scherzosamente aveva spiegato: l'ambizione è quella di sfoderare "la capacità di far rendere al massimo ogni giocatore, come Mourinho" per poi "più modestamente" ripiegare sul modulo e sul modello di Canà-Banfi. Comunque supportato da un co-mister e decano del parlamento, Pier Ferdinando Casini.

Sulla formazione? "Renzi lo mettiamo a centrocampo a distribuire il gioco, un po' a destra un po' a sinistra. Conte lo faremo entrare dalla panchina, lui prima di scendere in campo ci pensa bene... Ma poi entra al momento giusto". E Schlein, brava a calciare? "Schlein va in attacco, ovvio. Magari come ala destra, ma sul piede opposto al suo preferito che è il sinistro". La Partita del cuore 2024 porta la firma di un aquilano: la direzione artistica è del maestro Leonardo De Amicis, direttore musicale e dell'orchestra del Festival di Sanremo dal 2020 e direttore artistico della Perdonanza Celestiniana e dei Cantieri dell'Immaginario, due eventi di portata nazionale ed internazionale che stanno animando ed animeranno la estate dell'Aquila.

"È fondamentale creare momenti importanti di grande pluralità con un fine benefico come nel caso della Partita del cuore. Sono molto contento che si giochi all'Aquila, una città bella e accogliente a cui tengo in particolare", commenta De Amicis. In campo, anche il sindaco, Pierluigi Biondi, amico della premier Meloni: "E' una grande serata di divertimento sport e solidarietà - spiega -. L'Aquila ancora una volta sarà sotto i riflettori in senso positivo e noi siamo pronti a fare la nostra parte". Della partita del Cuore, in porta, farà parte anche un altro aquilano, il sottosegretario all'Agricoltura Luigi D'Eramo.

