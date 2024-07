Ok commissione Camera al salva-casa, salta il salva-Milano

Via libera della commissione Ambiente della Camera al dl Salva-casa, atteso domani in aula a Montecitorio. La commissione ha votato il mandato ai relatori Dario Iaia (FdI), ed Erica Mazzetti (Fi). Nel testo approvato - secondo quanto si apprende - non compare il cosiddetto 'Salva-Milano'. Gli emendamenti della maggioranza in merito sono stati infatti accantonati e ritirati, mentre quelli dell'opposizione respinti.



La riduzione delle superfici e delle altezze approvata con un emendamento nel Salva-Casa, che consente l'abitabilità anche per mini-case, mette sul mercato molti immobili "andando incontro alle necessità di studenti e lavoratori - specialmente nelle grandi città - oltre a favorire la riduzione del consumo del suolo". E' quanto afferma il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini che sui social sottolinea: "una bella vittoria della Lega, una promessa mantenuta".



Lega, ok a superamento doppia conformità edilizia

"Grazie a un nostro emendamento al Salva casa si supera l'annoso problema della doppia conformità edilizia le cui pratiche intasano gli uffici comunali di tutta Italia. Non solo per le difformità parziali, come scritto nel provvedimento, ma anche per quelle sostanziali. Fermo restando che in caso di interventi totalmente difformi si applica la vecchia norma. Con la Lega si sblocca il mercato immobiliare e si liberano i Comuni da pratiche annose, bloccate da inutile burocrazia". Così i deputati della Lega in commissione Ambiente Gianpiero Zinzi (primo firmatario dell'emendamento), Alessandro Benvenuto, Gianangelo Bof, Elisa Montemagni e Graziano Pizzimenti.

