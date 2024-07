Autonomia: l'Emilia Romagna approva la prima delibera per il referendum

L'assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha votato la prima delibera sulla richiesta di referendum abrogativo dell'Autonomia differenziata. La delibera riguarda l'abrogazione totale. A favore si sono espressi la maggioranza (Pd, Europa verde, L'Altra Emilia-Romagna e Iv) e il M5s, mentre il centrodestra ha votato contro. I voti a favore sono stati 28, i contrari 13. Il via libera è arrivato poco dopo le 8, al culmine di una maratona durata tutta la notte. Ora è in corso l'iter per la seconda delibera, quella sulla richiesta di referendum per l'abrogazione parziale.

L'aula poi ha votato i delegati che dovranno depositare il quesito, Stefano Caliandro (del Pd) e come supplente Silvia Piccinini (M5s).





