Schlein: 'Con i progressisti uniti le destre si battono. Conferenza stampa in DIRETTA

La segretaria del Pd Elly Schlein in conferenza stampa dopo il risultato dei ballottaggi per l'elezione dei sindaci.

"Un 6 a zero quasi tennistico nei capoluoghi di regione", ha detto Schein nella conferenza al Nazareno. "Una vittoria straordinaria per il Pd e per il il campo progressista che ci dà slancio e speranza per il lavoro che ci aspetta e che dimostra che lavorando uniti le destre si possono battere. Questi risultati dimostrano che siamo in grado di costruire delle coalizioni vincenti", ha evidenziato Schlein.

"Tutte le forze alternative alla destra devono provare a trovare convergenze. Un dato è certo, il Pd è il perno indiscusso alla costruzione dell'alternativa. Le altre forze sono per noi interlocutori importanti, lo è il M5s e Conte, nelle reciproche differenze. Le differenze ci sono ma mettiamole a valore. M5s, Avs e le altre forze moderate troveranno nel Pd un interlocutore interessato a costruire le destre, che sono il nostro unico avversario", ha detto la segretaria dem.

"Non è che quando si perde si aboliscono le elezioni, non si scappa con il pallone in mano, a differenza di quello che ha detto ieri" La Russa. "Non è colpa degli elettori se la destra ha perso, è colpa loro. Noi non ci stiamo, e troviamo grave e sconveniente che la seconda carica dello stato parli di cambiare le regole a pochi minuti dalla sconfitta, manca il senso delle istituzioni", ha dichiarato Schlein.

LA CONFERENZA DI SCHLEIN

"Ditemi voi se questi sono toni da guerra civile, non so a chi si riferisca Meloni, ma noi stiamo facendo una battaglia su argomenti di merito, non ce n'è una in cui accanto alla critica non abbiamo proposto l'alternativa. Capsico che sia difficile accettare la sconfitta sonora e il tentativo di parlare di altro, ma non si riferisca a noi, non sono mai stati i nostri toni", ha detto Schlein in merito alle parole della premier Giorgia Meloni, secondo cui "l'opposizione usa irresponsabili toni da guerra civile perché non ha argomenti nel merito".

"Sarebbe già un passo avanti se" a destra "ammettessero la sconfitta, mi pare che non ci sia questa consapevolezza. Al di là della propaganda le condizioni materiali in Italia sono peggiorate in questo anno e mezzo".

"C'è stata una bocciatura delle destre sui territori e per le scelte sbagliate del governo e dei suoi alleati. Il messaggio è chiaro: basta coi tagli alla sanità e con i salari bassi, con l'autonomia. Il messaggio è: stiamo arrivando. Questo è il dato. Continueremo testardamente unitari a costruire la coalizione alternativa che batta le destre. Un grido che si è alzato anche da piazza Santi apostoli, nella manifestazione. Dobbiamo proseguire e dare corpo all'alternativa", ha evidenziato Schlein.

"Il tempo dei veti è finito, gli elettori ci hanno detto che con un programma chiaro e candidature credibili sono con noi. Continueremo testardamente unitari. Abituiamoci a fare l'analisi della vittoria perché continueremo a battere le destre", ha affermato la leader dem.

Sulla nazionale, "abbiamo sofferto un po' ma non abbiamo mai smesso di crederci. Quindi grazie Zaccagni e speriamo in sabato prossimo. Forza azzurri", ha detto Schlein.

